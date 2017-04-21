Emniyet, şehit ailelerini ve gazileri unutmadı

Emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

172. yaşını kutlayan Polis Teşkilatı, canını hiçe sayıp vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görevi başında şehit ve gazi olan personelini unutmadı.

Bu kapsamda, 81 ilde şehit aileleri ve gazilere yönelik çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendi.

Maluliyet durumu ağır olan 28 ildeki 62 gazi personel, il emniyet müdürleri, daire başkanları ve polis eğitim kurumu müdürlerinin yer aldığı heyetlerce evlerinde ya da tedavi gördükleri sağlık kuruluşunda ziyaret edildi.

Polis teşkilatının, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduğu vurgulanan etkinliklerde sık sık duygusal anlar da yaşandı.