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Emniyet Müdürünün ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu.

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Emniyet Müdürünün ölüm nedeni belli oldu

Sabah saatlerinde makam odasına giren görevli, Hakan Çalışkan'ı, yerde hareketsiz yatarken buldu.

Hakan Çalışkan'ın başındaki silah yarası nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, "beylik silahı ile intihar etti" denildi.

Çalışkan'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemedi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, 26 Aralık 2016 tarihinde atanmıştı.

Hakan Çalışkan, iki çocuk babasıydı. 

Etiketler: silivri emniyet müdürü, ölü bulundu, hakan çalışkan
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