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Buradasınız : » » Emniyet müdüründen, HDP'li vekillere "Öcalan" uyarısı

Emniyet müdüründen, HDP'li vekillere "Öcalan" uyarısı

Mardin'de miting yapmak isteyen HDP'lilere, Kızıltepe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya, "Burada, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam, müdahale ederim" uyarısı yaptı.

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Emniyet müdüründen, HDPli vekillere &quot;Öcalan&quot; uyarısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberinde HDP milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ali Atalan, Erol Dora ile bazı kadın meclisi ve parti meclisi üyeleri ile temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde çiftçilerle görüşen Temelli, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne işaret ederek, Türkiye'nin adayını çıkaracaklarını belirterek, çözümün Türkiye'nin adayından geçtiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Temelli ve beraberindekiler, parti otobüsüyle partilerince "halk buluşması" etkinliğine katılmak üzere HDP ilçe binası önüne geldi.

HDP'lilere uyarı

Güvenlik güçleri parti binası önüne gelen HDP'lilerden yolun kapandığını belirterek, otobüsün müsait bir yere çekilmesini, miting ve örgüt propagandası yapılmamasını istedi.

Bazı milletvekilleri ve partililer bunun üzerine otobüsten inerek İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya ile bir süre görüştü.

HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, Vali Mustafa Yaman ile görüştüklerini, kendilerine bir sıkıntı çıkarılmayacağı taahhüdünü aldıklarını iddia etti.

Çetinkaya ise seçim çalışmalarının pazartesi günü başlayacağını, buranın bir miting alanına dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Atalan'ın bunun bir seçim çalışmasını olmadığını, genel başkanlarının karşılandığını ifade etmesi üzerine, Çetinkaya, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam müdahale ederim." ifadesi ile gruba uyarıda bulundu.

Atalan da gerginlik çıkmasını istemediklerini, sadece selamlama konuşması yapılacağını belirtti.

Otobüsten partililere seslenen Temelli, 24 Haziran'daki seçimin önemli olduğunu belirterek, "24 Haziran'da demokrasiyi inşa edeceğiz" dedi. 

"Bu ülke artık şunu çok iyi bilmelidir ki; Kürt sorunu çözülmeden, demokrasi sorunu çözülemez. Bu ülkede bu sorunu hep birlikte çözeceğiz. Kürt vekillerle, Türk vekillerle, Süryani vekillerle, Arap vekillerle, emekçilerle, doktorlarla, öğretmenlerle çözeceğiz. Herkes bir araya gelecek. Şifre 7/24'tür, 7 gün 24 saat çalışacağız. Kapı, kapı ev, ev dolaşacağız, herkese bu şifreyi anlatacağız. Biz yürüdükçe demokrasinin, barışın yolu açılır."

Kaynak: AA 

Etiketler: uyarı, Mardin, hdp
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