  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Emniyet Müdür Yardımcısına yakalama kararı

Emniyet Müdür Yardımcısına yakalama kararı

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

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Emniyet Müdür Yardımcısına yakalama kararı

Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Tarık Bendez, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere ev kiraladığı ve yardım etmek istediği iddiasıyla gözaltına alınan Ö.C'nin Nöbetçi Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Talebi değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, istanbul emniyet müdür yardımcısı
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