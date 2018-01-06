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Buradasınız : » » Emniyet MOBESE'lere yansıyan kaza görüntüleri paylaştı

Emniyet MOBESE'lere yansıyan kaza görüntüleri paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, MOBESE kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi." dedi. İşte o anlar.

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Emniyet Genel Müdürlüğü sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla MOBESE kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. 

Kazalarda kural ihlalleri dikkat çekti.

İlk görüntü Ankara'dan. Çakar lambalı araç, önünde yavaşlayan araçlara çarpıyor. 

Kazaya karışan minibüs de yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına çarpıyor.

Kocaeli'de takla atan otomobil, karşı şeride geçip sürükleniyor.

Ancak bir otomobile çarparak durabiliyor.

Kütahya'daki kazada da motosiklet sürücüsünün, aniden önüne otomobil çıkıyor. 

Sürücü takla atarak yere düşüyor.

Aynı ilde bu defa araç, iki kişinin bulunduğu motosiklete arkadan çarpıyor. 

Son görüntü ise Mersin'den. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil süratle çarpıyor. 

Kaynak: TRTHABER 
 

Etiketler: MOBESE, Emniyet Genel Müdürlüğü
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