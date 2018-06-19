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Emniyet "milli kriptolu" telsiz sistemine geçiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde kurulumu tamamlanan Milli Kriptolu Sayısal Telsiz Sistemi'ne geçiyor.

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Emniyet &quot;milli kriptolu&quot; telsiz sistemine geçiyor

Yürütülen çalışmalarla Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 il daha projeye dahil edildi.

Milli kriptolu, dış müdahalelere kapalı veri iletişimine imkan ve yönetim kolaylığı sağlayan, analog telsizlerle de uyumlu telsiz haberleşme sisteminin kurulumu 15 ilde tamamlandı.

Yeni sistemle yetkisiz kişilerin polis telsizlerini dinlemesi engellenecek. Sistem sadece haberleşme sağlamayıp, araç ve kimlik sorgusu yaparak uyumlu cihazlarla gerektiğinde görüntü alışverişinde de kullanılabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: telsiz, milli kriptolu, Emniyet Genel Müdürlüğü
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