  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Emniyet Genel Müdürlüğüne 32 bin kadro

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına 32 bin 12 kadro ihdas edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğüne 32 bin kadro

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına 32 bin 12 kadro ihdas edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu.

Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi.

Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 12 kadro verildi. AA

Etiketler: personel alımı, kadro, emniyete personel alımı, Emniyet Genel Müdürlüğü
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