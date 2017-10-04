  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı

EGM, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma ağı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarma amacıyla yapılan paylaşımların, örgütle mücadeleyi sulandırma çabası taşıdığı bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden ByLock uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarma amacıyla yapılan paylaşımların, örgütle mücadeleyi sulandırma çabası taşıdığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden son günlerde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarmaya çalışan birtakım paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu paylaşım sahiplerinin TBMM ve üyeleri üzerinden mesnetsiz iddialarla algı operasyonu yaparak, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya çalıştıkları aşikardır. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta suç teşkil ettiği tespit edilen bu tür paylaşımlar titizlikle takip edilerek sorumlular hakkında gerekli adli işlemler Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde etkin bir şekilde yürütülmektedir."

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı
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