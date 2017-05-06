Emniyet ekipleri trafikte ihlale göz açtırmıyor

Trafik kurallarına uymayan sürücü, yolcu, yaya ve eksik evraklı araçlara, bu yılın ilk üç ayında toplam 547 milyon 715 bin 668 lira para cezası kesildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, polis ekipleri, trafik kurallarına uymayan ve eksiklikleri bulunan sürücü, yaya ve yolculara 2017'nin ilk 3 ayında da göz açtırmadı.

Bu kapsamda, 321 milyon 682 bin 810 lira araç plakalarına, 225 milyon 407 bin 547 lira sürücülere, 527 bin 328 lira yolculara ve 97 bin 983 lira yayalara olmak üzere toplam 547 milyon 715 bin 668 lira para cezası kesildi.

Ayrıca yine bu yılın ilk üç ayında 26 bin 155 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 20 sürücüye 5 kez hız limitini aşmaktan cezai işlem uygulandı.

Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 227 bin 18 araç ise trafikten men edildi.