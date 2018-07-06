Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür, Araştırma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki etkinliğe, Ordu'nun 19 ilçesinden yaklaşık 2 bine yakın genç katıldı.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk, üzerinde yaşanılan bu vatanın, aziz şehitlerin Türk milletine bir emaneti olduğunu belirtti. Şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını vurgulayan Öztürk, "İnanıyorum ki gençlerimiz, almış olduğu eğitimle bu bayrağı sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracaklar. Bize düşen görev de bu. Atalarımızın bize emanet ettiği bu kutsal vatanı, sonsuza dek birlik ve beraberlik içerisinde taşımaktır" dedi.

"En değerli varlığımız bu vatan"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise, "Ecdadımız da zahmet çekerek, şehit olarak, kanlarını dökerek, gazi olarak bu toprakları bizlere miras bıraktı. Şüphesiz ki bizim geçmişten bugüne kalan en değerli varlığımız bu vatan" diye konuştu.

Genç, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum çünkü vatan topraklarına geçmişte sahip olduğu gibi 15 Temmuz'da da bugün de sahip çıktı, yarın da sahip çıkacak. Biz onlara güveniyoruz. Rabb'imize de dua ediyoruz, bin yıl önce bu toprakları bize bırakan ecdadımızı burada andığımızdan onları haberdar eyle, bu topraklara bizden sonra da bin yıllarca sahip çıkacak nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eyle."

Konuşmaların ardından geleneksel kıyafetlerle gençler, gaziler ve at eşliğinde biniciler geçiş yaptı.

Program kapsamında, Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Ve Savaş Sanatları Kulübünce atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterileri gerçekleştirildi.

Programda, at üzerinde akrobasi ve karpuz kesme gösterileri ilgi gördü.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA