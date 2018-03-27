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Buradasınız : » » Emine Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine davet

Emine Erdoğan'dan okuma yazma seferberliğine davet

Emine Erdoğan, okuma yazma bilmeyen vatandaşları, bugüne kadar 400 bin kişinin başvurduğu okuma yazma seferberliğine davet etti.

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Emine Erdoğandan okuma yazma seferberliğine davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğiyle ilgili açıklama yaptı. 

Seferberliği 1 Şubat'ta başlattıklarını ve projenin devam ettiğini anımsatan Emine Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi:

"Bugüne kadar 400 bin vatandaşımız başvurdu. İnşallah 8 haftanın sonunda okur yazar olacaklar. Hedefimiz, ülkemizdeki 2,5 milyon okuma yazma bilmeyen sayısını sıfıra indirmek ve yüzde 100 okur yazar bir toplum olmak. Milli Eğitim Bakanlığımız, kampanya kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılabilecek mobil uygulamalar hazırlayarak, vatandaşlarımızın teknolojik imkanlarla okuma yazmayı öğrenmesi ve pekiştirmesi imkanını sağlamaktadır. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı, temel eğitimdeki bu son seferberliğe davet ediyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında, söz konusu "Oku Yaz" ismindeki mobil uygulamanın fotoğrafını da kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 1 Şubat Perşembe günü ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nden video konferans aracılığıyla katılmış ve okuma yazma seferberliğini başlatmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: okuma yazma seferberliği, Emine Erdoğan
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