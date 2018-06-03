Emine Erdoğan TÜRGEV iftarına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mevlanakapı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde düzenlenen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) geleneksel iftar programına katıldı.

Eyüp Sultan Camii müezzinlerinden Kura Hafız Halit Törün'ün Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, TÜRGEV'e bağlı Palet Okulları'nın Çocuk Korosu da ilahiler söyledi.

İftarın ardından konuşan Erdoğan, hayatının baharında, geleceğe açılan yolların kavşağındaki gençlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, gençlerden bir kısmının mezun olarak yeni bir hayata atılacağını, bir kısmının da ilim yolculuğuna devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, bu yolculuğun güzel bir yolculuk olduğunu vurgulayarak, "Peygamber Efendimiz 'Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir' der. İnşallah sizler de bu yolun sonunda, insanlığı aydınlatan parlak yıldızlar olacaksınız. Buranın, sadece bir iftar sofrası değil, aynı zamanda bir yetenekler buluşması olduğunu biliyorum. Her biriniz farklı cevherlersiniz. İçinizdeki cevheri ne kadar erken fark eder, onu ne kadar özenle işlerseniz, o derece verimli bir hayat geçirirsiniz. Kabiliyetlerinizin farkına varın ve lütfen enaniyete kapılmadan kendi değerinizi bilin. Şu koskoca alemi yaratan Allah, sizi, hayat vermeye değer bulmuş, yeryüzünün halifesi kılmış. Onun değer atfettiği bir varlık önemsiz olabilir mi?" dedi.

"Aslolan hikmetli bilgidir"

İnsanın içine nice cevherler konduğunu, onların keşfedelip, işlenmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunus Emre diyor ya, 'İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır'. Sevgili gençler, elde ettiğiniz her bilgi, bir diğeri ile irtibatlıdır. Sosyal bilimci ya da fen bilimci olabilirsiniz. Matematik, müzik, psikoloji, ilahiyatla ilgilenebilirsiniz. Fakat hiçbiri, birbirinden bağımsız değildir. İlimler arasındaki bu bağı fark etmek, bir bütün olarak bakmak, sizi hikmete götürür. Tıpkı, eski ilim geleneğimizde olduğu gibi, aslolan hikmetli bilgidir. Aksi, bir malumat hamallığıdır. İlim, sadece masa başında elde edilmez. Tecrübe ile desteklenmiş, uygulanabilir özelliği olan bilgiye sahip olmaktır, aslolan. Ne mutlu ki sizler, sizi hikmetli bilgi ile tanıştıracak bir ilim yuvasındasınız. TÜRGEV yurtlarını ben böyle görüyorum. Bir barınma mekanı olmanın ötesinde, eğitim hayatınıza farklı bir boyut katacak tecrübe merkezleri olarak düşünüyorum. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek birbirinizi tanıyor, kaynaşıyorsunuz. Bu imkanlar ve zamanlar çok değerli. Allah size her gün 24 ayarlık bir altın veriyor. O altını bozuk para gibi harcamak da var, değerine değer katmak da var. Bütçenizi nasıl kontrol ediyorsanız, vaktinizi de öyle kontrol edin. Onu bereketlendirin."

"Dünya 5'ten büyüktür hakikati ortaya çıktı"

Genç kızların cesur, öz güvenli, kararlı olması kadar, naif, merhametli, şefkatli olmasının da o kadar önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, tüm bunların bir denge işi olduğunu, gençlerin bu dengeyi en iyi şekilde kurduğuna, topluma rol model olduğuna gönülden inandığını söyledi.

Erdoğan, tavır ve davranışları, hareketleri, insan ilişkileri birbiriyle uyumlu insanlara hayranlık duyulduğunu belirterek, "İşte bu hayranlık, tüm bu vasıfların dengesinden kaynaklanır. Akleden bir kalp ise o dengenin merkezidir. Rabbim sizleri de aklı ve kalbiyle kararlar alan, insan olmanın onurunu her daim üzerinde taşıyan insanlar eylesin. Çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Eminim ki, bundan 20 yıl sonrası, yaşadığımız dünyaya hiç benzemeyecek. Yapay zeka tartışmaları, bize farklı bir geleceğin işaretini veriyor. Bugünkü mesleklerin birçoğunun gelecekte ortadan kalkacağı söyleniyor. Fakat her şey değişse de, hiç eskimeyecek, değeri hiç azalmayacak bir şey var; insan kalmak. Vicdanı, merhameti, adaleti hayata taşımak. Mesela, uluslararası İlişkiler ile vicdanı, adaleti birleştirdiğinizde ortaya neyin çıktığını biliyorsunuz değil mi? Dünya 5'ten büyüktür hakikati ortaya çıktı."

"Türkiye için siz bir umutsunuz"

Erdoğan, gençlerin hakikatlerin sözcüsü olacağını, bilgi birikim ve insani vasıflarla geleceği inşa edeceğini belirtti.

"Türkiye için siz bir umutsunuz. Bizler, zor şartlarda, kimliğimizle var olma mücadelesi vererek bugünlere geldik. Ama bundan sonra bizden daha iyi imkanlarla, daha bilinçle yetişen siz gençlere emanet edeceğiz her şeyi. Bayrağı size devredene kadar, 16 yıldır parçası olduğumuz mücadele hattını güçlendirmemiz gerekiyor. Sizler de, kendi geleceğiniz için bu seferberliğe katılın, yükümüze omuz verin. Ülkemizin güçlenmesi, milletimizin yücelmesi için hep birlikte çalışalım. Bireyler olarak hepimizin sorumluluğu var. Sivil toplum, akademi, bürokrasi ve iş dünyası olarak çabalarımız aynı nehre aksın ve çağlayanlar oluştursun. 2023 Türkiyesi'ne giden yolda biz gençlere güveniyoruz. Enerjinizi bu ülkenin yükselmesi yolunda kullanmanızı bekliyoruz. Bu mübarek iftar vaktinde, bu dilek ve temenniler bir dua olsun inşallah. Rabbim bir arınma ibadeti olan oruç vesilesiyle, ruhlarımızı nefislerimizin esaretinden kurtarsın. Aynı şekilde ülkemizi kötü nazarlarından muhafaza eylesin. Bizlere dirlik ve düzen versin."

"TÜRGEV Türkiye ile büyüyor"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun da TÜRGEV'in gençlere ana kucağı ve yuva olmayı amaçladığını belirterek, "TÜRGEV aynı zamanda eğitimin her aşamasında faaliyet gösteren uluslararası da bir kuruluş. Öğrencilerimize kendilerini geliştirecekleri, karar alıp uygulayabilecekleri atmosferi oluşturarak, onların her adımını destekliyoruz. TÜRGEV Türkiye ile büyüyen onunla birlikte yeşerip meyveye duran bir çınar." dedi.

2010-2018 yılı mezun olan öğrencilerin katılımı ile düzenlenen iftar programına, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, TÜRGEV Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeleri, iş dünyasından misafirler, vakıf çalışanları ve davetliler katıldı.

İftar programında ayrıca TÜRGEV Şırnak Silopi Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdunun el sanatları atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin yıl boyu yaptıkları birçok sanat dalından ürünler sergilendi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun, Erdoğan'a Şırnaklı öğrencilerin yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini takdim etti.

İftar programı sonunda, Emine Erdoğan ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA