Emine Erdoğan: Tüm dünyada ezber bozan bir insani yardım faaliyeti sürdürüyoruz

İstanbul’da “Geleceğe Doğru” temasıyla düzenlenen ve Suriyeli mültecilerin katılımıyla gerçekleşen konferansta Emine Erdoğan bir konuşma yaptı.

Yaklaşık yedi yıldır, kadınları evsizliğe, çocukları ana-babasızlığa, insanları vatansız bırakmaya mecbur bırakan bir dünya düzeni ile karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, “Yerkürenin bir devrime ihtiyacı var. İnsanlığı düştüğü yerden kaldıracak bir vicdan devrimi yapmak durumundayız” diye konuştu.

Uluslararası kurumların, devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının, alarm çalan sorunlar etrafında buluşması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, üzerine düşen sorumlulukları tüm boyutlarıyla yerine getirme çabasında olduğunu ve 5-6 yıldır 4 milyona yakın mülteciyi misafir ettiğini hatırlattı.

"Tüm dünyada ezber bozan bir insani yardım faaliyeti sürdürüyoruz"

Türkiye’nin mülteciler için dünyada benzeri olmayan şartlar tesis ettiğini belirten Emine Erdoğan, “Türkiye olarak tüm dünyada ezber bozan bir insani yardım faaliyeti sürdürüyoruz. Bağımlılığı azaltacak ve kendi ayakları üstünde durmayı sağlayacak imkânlar oluşturuyoruz” dedi.

Emine Erdoğan, toplantıya katılan Suriyeli mültecilere, Türkçe öğrenmelerinin önemini hatırlattı ve “İnsanın yaşadığı ülkenin dilini öğrenmesi, sosyal hayata katılımın, istihdam imkânlarından yararlanmanın ön şartıdır” diye ekledi.

Sosyal yardımlaşma, dayanışma, kadın ve çocuklar, sağlık ve rehabilitasyon, sosyal uyum ve entegrasyon gibi alanlarda çalışmalar yapan Vatan Derneği’ne, AFAD ve Kızılay’a, düzenledikleri etkinlik dolayısıyla tebriklerini dile getiren Emine Erdoğan, program vesilesiyle Suriyeli mültecilerle buluşmaktan ve tanışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: TRT Haber