Emine Erdoğan Afyonkarahisar'da restorasyon çalışmalarını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mevlihane ve Sokak Evleri restorasyonunda incelemelerde bulundu.
Emine Erdoğan, Mevlihane ve Sokak Evleri restorasyonunda yaptığı incelemelerde restorasyon çalışmalarında yer alan işçilerle fotoğraf çektirdi.
Burada mahalle sakinlerini selamlayan Emine Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.
Emine Erdoğan ayrıca kendisine gezisinde eşlik eden kızı Esra Albayrak ile birlikte çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Emine Erdoğan, Ulu Cami restorasyonunda da incelemelerde bulundu.