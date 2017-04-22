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Buradasınız : » » Emine Ayna'ya 27,5 yıla kadar hapis istemi

Emine Ayna'ya 27,5 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında eski DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında " 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Emine Aynaya 27,5 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayna hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) kuruluşu ve yapılanması hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Etiketler: emine ayna, dbp, hapis istemi
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