Emeklilere sendika yolu açıldı

Danıştay, emeklilere sendika yolunu açtı.
Yeni Emekliler Birliği Sendikası'nın 2013 yılındaki kuruluş dilekçesini Ankara Valiliği'nin işleme koymaması üzerine başlayan yasal süreç emekliler lehine sonuçlandı.
Valilik, emeklilerin sendika değil dernek kurabilecekleri yönündeki bilgilendirme gereğinde dilekçeyi işleme koymamıştı.
Sendika yönetimi ise Ankara Valiliğinin bu kararına karşı Ankara 7. İdare Mahkemesinde dava açtı.
Valilik işlemini iptal eden Mahkeme, Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığının "emekliler sendika kuramaz" kararını hukuka aykırı bularak emeklilerin sendika kurabileceklerine hükmetti.
Ankara Valiliği, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz etti, yürütmesinin durdurulmasını ve kararın bozulmasını istedi.
Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, Ankara Valiliğinin başvurusuyla ilgili ilk incelemesini tamamladı.
Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.