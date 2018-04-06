Emekli Polis Başmüfettişi intihar etti

Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş eden emekli Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan 8 ay önce emekli olan Polis Başmüfettişi Ünal Çoban'ın kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş eden Ünal Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" denildi.

Kaynak: AA

