  • 30 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.064
    EURO 4.913
  • BIST 104282.78
    ALTIN 172.18
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Emekli Oramiral Özden Örnek son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Oramiral Özden Örnek son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat eden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Emekli Oramiral Özden Örnek son yolculuğuna uğurlandı

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Örnek'in cenazesi, Levent’teki Afet Yolal Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Örnek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Levent'teki Afet Yolal Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde, emekli Oramiral Özden Örnek'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, emekli Orgeneraller Ergin Saygun, Hasan Iğsız, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli Binbaşı Levent Bektaş, sunucu Erkan Yolaç ve çok sayıda muvazzaf asker katıldı.

Özden Örnek'in tabutu, ikindi vakti kılınan namazın ardından tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Örnek'in cenazesi götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER