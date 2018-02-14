Emekli maaşının yarısını Mehmetçiğe gönderdi

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor.

Sultanbeyli'de yaşayan 77 yaşındaki Abdullah Erkılıçoğlu da, Mehmetçiğe emekli maaşının yarısını göndererek destek verdi.

Bugün maaşını çekmek için banka şubesine giden Erkılıçoğlu, hesabındaki paranın 600 TL'sini Mehmetçik Vakfına bağışladı. Maaşının yarısını çektikten sonra kalan tutarın hepsini bağış olarak Mehmetçik Vakfına gönderen Erkiliçoğlu’nun bu hareketi bankadaki vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: İHA