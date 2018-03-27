Emekli Emniyet Müdürü Erdin, FETÖ'nün emniyet yapılanmasını anlattı

Kaçakçılık birimlerinde uzun süre çalışan, görevde olduğu dönemde polisin değişen yüzüne tanıklık eden emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, TRT Radyo Haberde yayınlanan Erdal Kılınç ve Emrullah Erdinç'in hazırladığı "Türkiye'nin Davası" isimli programın konuğu oldu.

Programda, Afrin harekatının FETÖ için ne anlama geldiği değerlendirildi.



Erdal Kılınç, Afrin başarısının uluslararası birçok önemli kararların alınmasına neden olduğunu söyledi.

"Türk asıllı üç ABD'li vatandaş Yunanistan'a alınmadı. Bu durumun başarılı Afrin Harekatı'nın ardından gelmedi tesadüfi değil. Dışişleri Bakanlığı'nın birçok ülkenin FETÖcüleri iade ettiklerini Afrin Operasyonu'nun ardından açıklaması çok önemli."

Emrullah Erdinç ise yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de sıkışmış olan ve kaçmak isteyen FETÖ mensubu çok eleman olduğunu, bugün yarın ortaya çıkma korkusu ve endişesi taşıyan bu kişilerin örgütün Türkiye'de kendilerini terk ettiklerini düşündüklerini söyledi.

Afrin başarısının Fettulahçı yapının iç ve dış desteğini azaltacağını belirten Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, Fetullahçı Terör Örgütünün polis içinde kendisini 2002 tarihinde gösterdiğini söyledi.

"Çok ciddi bir beyin göçü gerçekleşti"

Erdin, birçok iyi, yetenekli ve başarılı isimlerin meslekten uzaklaştığını ifade etti.

Kendilerinden olmayan başarılı polislerin başına biçok olay geldiğini belirten Erdin, sözde 34 madde uyarınca il dışına gönderildiğini anlattı.

"Meşhur bir 34. madde vardır. Şu demektir, bu adam bize yaramaz, bu adam çok kötü bir adamdır. Sakın bir daha buraya gelmesin. 34'le gönderildiğimizi öğrendik. O dönem bizim gibi bir sürü insan aslında çok fazla siyasi görüşü olmayan devşete bağlı kişiler bir şekilde kadrolardan uzaklaştırılmaya başlandılar. Hiç ummadığım, beklemediğim şekilde hakkımda davalar, operasyonlar başladı. yani o akdar zeki polisleri cemaatciler o dönem tasviye etti."

Çok ciddi bir beyin göçü gerçekleştiğini belirten Erdin, o dönemde kendisinin de içinde olduğu bir grubun ayrılmayı tercih ettiğini söyledi. Erdin, cesaret edemeyip ayrılamayanların ise, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün omurgasını oluşturduğunu ifade etti.

Başarılı olduğu halde ayrılmak zorunda kalan polis şeflerinin çok önemli uluslararası şirketlerde CEO olarak çalıştıklarını anlatan Erdin 15 temmuz'da bazılarının CNN international'a çıkarak, girişimin küçük bir grubun ayaklanması olduğunu, kesinlikle ordunun darbesi olmadığını açıklayarak Türkiye'den çekilmek isteyen şirketlere bilgi aktardıklarını aktardı.

"Metin Topuz karanlık birisiydi"

ABD İstanbul konsolosluğunda irtibat görevlisi olarak çalışan FETÖ soruşturmasında tutuklu Metin Topuz'u tanıdığını söyleyen Erdin, Topuz'a ilişkin bilgiler verdi.

"Metin Topuz karanlık birisiydi bizim açımızdan. Biz onunla görevimizi tutardık, o dönemlerde tercüman ama kendine çok değişik bir hava vermişti. Metin bizden yüz bulamazdı giderdi. Arkadaşlarını itham etmiyorum ama sokağı bilmedikleri için o adama inanırlardı. Çok fazla görüşmezdik. Bir şekilde onlar bizim içimize tekrar sızmaya çalışırlardı."

Kaynak: TRT Haber