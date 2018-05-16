Emekleyerek çaldığı paralarla tuvalet camından kaçtı

Adana Seyhan'da Haydar K. ve Uygar B. alışveriş yapmak için akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

Market çalışanlarının bir anlık dalgınlığından faydalanan Haydar K. emekleyerek kasadaki poşet içerisinde bulunan 1300 lirayı aldı.

Daha sonra tuvalete giren zanlı, pencereden kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden zanlıların kimliklerini tespit etti. Kısa sürede yakalanan ve aynı suçtan çok sayıda sabıkası bulunan Haydar K. sorgusunda, parayı ihtiyacı olduğunu için çaldığını itiraf etti. Uygar B. ise hırsızlık olayından haberi olmadığını söyledi.

Haydar K. ve Uygar B. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Bu arada bu şahıslarla başka bir olayda hırsızlığa karıştığı ileri sürülen K.B. de yakalandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA