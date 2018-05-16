  • 16 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.428
    EURO 5.221
  • BIST 101963.11
    ALTIN 183.431
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Emekleyerek çaldığı paralarla tuvalet camından kaçtı

Emekleyerek çaldığı paralarla tuvalet camından kaçtı

Adana'da bir akaryakıt istasyonunun marketine girip emekleyerek kasadaki 1300 lirayı çalıp tuvalet camından kaçan zanlı yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Adana Seyhan'da Haydar K. ve Uygar B. alışveriş yapmak için akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

Market çalışanlarının bir anlık dalgınlığından faydalanan Haydar K. emekleyerek kasadaki poşet içerisinde bulunan 1300 lirayı aldı.

Daha sonra tuvalete giren zanlı, pencereden kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden zanlıların kimliklerini tespit etti. Kısa sürede yakalanan ve aynı suçtan çok sayıda sabıkası bulunan Haydar K. sorgusunda, parayı ihtiyacı olduğunu için çaldığını itiraf etti. Uygar B. ise hırsızlık olayından haberi olmadığını söyledi.

Haydar K. ve Uygar B. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Bu arada bu şahıslarla başka bir olayda hırsızlığa karıştığı ileri sürülen K.B. de yakalandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER