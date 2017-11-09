  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Elon Musk'tan Anıtkabir paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Elon Musk, burada çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

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Elon Musktan Anıtkabir paylaşımı

Space X şirketinin kurucusu Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Musk, daha sonra Anıtkabir'deki ziyareti sırasında çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafın altına "Atatürk Anıtkabir" yazan Musk'ın paylaşımı iki saat içinde içinde 330 binin üzerinde beğeni aldı.

Musk'ın kısa bir süre sonra paylaştığı ikinci fotoğrafta ise Atatürk Mozalesi yer aldı. Musk, fotoğrafın altına İngilizce yazdığı paylaşımda, "Çiçekler koydum. Üç kırık kaburga, delik bir akciğer ve yine de savaştı." ifadesini kullandı.

Etiketler: elon musk, Anıtkabir
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