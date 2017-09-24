'Elmas Yürekliler'in duyarlılığı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait başka bir iş yerine gitmek isteyen maden işçileri, iş elbiseleriyle koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat etmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
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