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Buradasınız : » » Elleri kelepçeli zanlı 5 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı

Elleri kelepçeli zanlı 5 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde elleri kelepçeli halde adliyeden kaçan zanlı, kovalamacanın ardından polis tarafından yakalandı.

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Elleri kelepçeli zanlı 5 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı

Çanakkale'de hırsızlık suçundan tutuklu bulunan şahıs polis ekipleri tarafından Çanakkale Adliyesine götürüldü.

Burada elleri kelepçeli şekilde beklediği sırada bir anlık dalgınlık sonucu adliyenin birinci katındaki camdan atlayarak kaçtı. 

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler zanlının peşine düştü.

Elleri kelepçeli olarak kaçan zanlı 5 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Küçük Sanayi Sitesi civarında ticari taksiden indiği bilgisine ulaşan ekipler bölgeyi çembere alarak aramalarına devam etti. 

Sanayi esnafı tarafından fark edilen zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: çanakkale, Kovalamaca, hırsızlık
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