Elektrikte sektörün ilk ücretsiz eğitim enstitüsü öğrencilerini bekliyor

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Üst Yöneticisi Nevhan Gündüz, kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdikleri ve bu yıl itibarıyla eğitim vermeye başladıkları Ümraniye'deki Orge Enstitüsü'nün faaliyetlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Sektörde bir ilk olan Enstitü için ilk adım 2016'da atıldı. Kurum için ayrılan binanın bütün altyapısı bir öğretim yeri olarak dizayn edildi. Enstitüde hem teorik hem de pratik dersler veriliyor. Şimdiye kadar 100'e yakın öğrenci eğitime başladı. Öğrencilerin yüzde 25'i 25 yaş altı, yüzde 65'i 25 ile 50 yaş arası ve yüzde 10'u da 50 yaş üzerinde.

Gündüz, Enstitü'de elektrik taahhüt işlerine yönelik her konuda, meslek, eğitim, cinsiyet ve yaş ayrımı yapılmaksızın eğitim verildiğini söyledi.

"Gece eğitimlerimiz de olacak"

5 eğitmenin görev yaptığı Enstitü'de, katılımcıların çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu anlatan Gündüz, eğitim süreci ve hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla, elektrik taahhüt sektörünün ilk ücretsiz eğitim enstitüsü olan Orge Enstitü'yü kurduk. Burada 15-20 kişilik gruplar halinde eğitim veriyoruz. Çalışan veya okuyanlar için gece eğitimlerimiz de olacak. Eğitimler, ilk aşama olan çıraklık için 104-112 saat oluyor, teorik ve pratik dersleri kapsıyor. Çıraklık için ders saatleri bittiğinde öğrenciye bir final sınavı uygulanıyor. Eğer final sınavında başarı gösterebilirse, biz ona çıraklık sertifikasını veriyoruz. Sertifikasını aldıktan sonra isterse ayrılabiliyor, isterse de bir üst seviye olan kalfalık eğitimini almaya başlıyor. Kalfalık eğitiminde de aynı süreç geçerli. Kalfalık seviyesinde de 104-112 saat eğitim ve sonunda final sınavı yapılıyor. Kalfalıktan sonra da ustalık seviyesi geliyor. Ustalık eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız, son final sınavını da verdikten sonra ustalık sertifikalarını alabiliyorlar. Hedefimiz ilk olarak bin kişi. Tabii ki bu sayıyı artırmak isteriz. Buraya öğrencilerin gelmesini bekliyoruz. Ne kadar çok öğrenci alabilirsek projemiz o ölçüde amacına ulaşacak."

Gündüz, çoğu sektörde yaşanan ara eleman sıkıntısının ancak bu tür özel sektör girişimleriyle aşılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kuruluş amacımız, daha verimli bir insan kaynağı ortaya çıkarmak. Aynı zamanda burada eğitim alan öğrencilerden kendi kadrolarımıza dahil edeceklerimiz de olabilir. Bu sertifikaları almış olmanın sektörde tercih sebebi olacağını düşünüyorum. Sertifikalarını alan arkadaşların maaş skalası çırak için en az bin 800, kalfa için 2 bin 200 ve usta için de 2 bin 500 lira civarında olacak."

Gündüz, Türk inşaat sektöründe harcamaların yüzde 15'inin elektrik taahhüt işlerine yapıldığına dikkati çekti. Gündüz, sektörde yaklaşık 65 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Raylı sistemler için iş birliği

Gündüz, Enstitü tarafından verilen sertifikaların orta ve uzun vadede birçok kurum tarafından tanınacağına inandığını söyledi.

Nevhan Gündüz, daha fazla katılım sağlanması için İŞKUR'dan kendilerine kursiyer gönderilmesini istediklerini, aynı şekilde meslek liseleriyle de temasa geçerek mezun veya okuyan öğrencilerin Enstitüde eğitim almaları için çalışmalara başladıklarını anlattı.

Gündüz, Enstitü'de şirketin aktif olduğu raylı sistemler alanında da eğitimler verildiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ile raylı sistemler konusunda görüşmeler yapıyoruz. Burada, raylı sistemlerin elektriklendirilmesi konusunda ortak eğitim vermek üzere bir iş birliğine gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

Enstitü binasının cephelerini güneş panelleriyle kaplayacaklarını söyleyen Gündüz, binanın elektrik ihtiyacının bu şekilde karşılanacağını ve ihtiyaç fazlası elektriğin piyasaya satılabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA