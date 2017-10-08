Elektrikli turkuaz taksi yola çıktı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü "Turkuaz Taksi" projesi çerçevesinde yüzde 100 elektrikle çalışan kentin turkuaz renkli ilk taksisi, test sürüşlerine başladı.

İTEO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gündür Tesla marka otomobilin test sürüşleri yapılıyor.

Sarı taksilere göre yüzde 15'lik farklı tarife ile çalışacak turkuaz takside indi-bindi ücreti 11,50 lira. Şimdilik bir adet olan turkuaz taksinin sayısının yakında 200 olması planlanıyor. Araçta, iTaksi, navigasyon ve kamera sistemi de mevcut.

İTEO Başkanı Yahya Uğur, projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızla taksicileri buluşturan toplantılarımızda, kendilerine ÖTV oranının yüksekliğinden dolayı otomobil kalitemizi yükseltemediğimizi arz etmiştik. Hükümetimiz bu talebimize duyarsız kalmadı ve taksilerde bir kereye mahsus ÖTV muafiyeti sağlandı. Bizler de taksiciye sağlanan bu desteğe duyarsız kalmayıp otomobil segmentlerimizi yükseltme çalışmalarımızı hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

"Uber’i bağırarak değil, kalitemizi yükselterek bitireceğiz"

Yahya Uğur, yüksek segmentli taksilerle Uber'i bitireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uber sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu. Bu konu ile ilgili çalışmalarımızı fazla gündeme getirmemek kaydı ile zaten dört senedir sürdürüyoruz. Konu mahkemede, bu sebeple daha fazla konuşarak reklamdan beslenen bu korsan oluşumu desteklememek gerekir. Bizler İstanbul taksicileri olarak Uber'i bağırarak değil, otomobil ve şoför kalitemizi yükselterek bitireceğiz. Bugün son model, dünyada dahi henüz yaygın olarak bulunmayan Tesla ile müşterilerimize hizmet verebiliyorsak bu durum taksiciliğin değişen vizyonu için çok önemli bir göstergedir. Bu taksilerimizin şoförleri özel seçileceğinden müşterilerimizin keyifli ve konforlu yolculuklar yapacağını düşünüyoruz."

Turkuaz taksi, yarın saat 11.00'de Zorlu Center önünde düzenlenecek basın açıklamasıyla müşterilere ve medya mensuplarına da tanıtılacak.