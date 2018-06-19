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Elektrik panosu yüklü TIR alt geçide sıkıştı

Konya'da elektrik panosu yüklü TIR alt geçide sıkıştı. Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından TIR'ı kurtardı.

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Elektrik panosu yüklü TIR alt geçide sıkıştı

Konya'da Hasan Karaca'nın kullandığı 31 P 0365 plakalı TIR, bir sanayi sitesinden yüklenen elektrik panolarını özel bir şirkete götürmek üzere yola çıktı.

TIR, Rauf Denktaş Caddesi'ne geldiğinde, 3 metre 70 santimetre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

Cadde trafiğe kapatıldı

Aracı hareket ettirmeyi başaramayan sürücü Karaca, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

Daha sonra gelen vinç yardımıyla TIR'da yüklü panolardan biri indirildi.

TIR sıkıştığı yerden yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tır, Konya, elektrik panosu, alt geçit
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