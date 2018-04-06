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Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarparak devirmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Elektrik direği otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı

20 yaşındaki Halil Can Çayır idaresindeki 22 RP 953 plakalı otomobil, Edirne'de Anafartalar Caddesi'ndeki Karayolları 13. Şube Şefliği önünde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Direk, çarpmanın etkisiyle aracın üzerine devrildi.

Kazada, sürücü Çayır ile araçta bulunan 22 yaşındaki Umut Can Köksalan ve 20 yaşındaki İlknur Kılıç yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eski olması nedeniyle elektrik hattından ayrıldığı belirtilen direk ise ekiplerin çalışmasıyla aracın üzerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, otomobil, elektrik direği
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