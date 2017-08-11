Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Ardahan'da elektrik akımına kapılan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, şirket bünyesindeki arıza ekibinde görevli Murat Altun (27), merkeze bağlı Lehimli köyü yaylasında arıza giderme çalışmasına katıldı.

Altun, trafodaki arızayı çözmeye çalışırken bir anda elektrik akımına kapıldı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen Altun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aras EDAŞ İl Müdürü Meryem Akpınar, yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını belirterek, olayın nasıl olduğu yönünde soruşturma başla