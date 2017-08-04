  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Elazığ'daki yangın söndürüldü

Elazığ'da apartmanın çatısından bitişikteki 6 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Elazığdaki yangın söndürüldü

Elazığ'da apartmanın çatısından bitişikteki 6 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nail Bey Mahallesi Dal Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 6 apartmanın çatısına sıçradı.

Binaları tahliye eden polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu arada, binaların çatısından düşen güneş enerjisi sistemlerindeki su depoları paniğe neden oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Çatılardan kopan parçaların düşmesi sonucu yaralananlar ve dumandan etkilenenlerin aralarında olduğu 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanların arasında itfaiye erlerinin de bulunduğu öğrenildi. 

Etiketler: Elazığ'da yangın, Elazığ
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