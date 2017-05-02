Elazığ'daki terör saldırısıyla ilgili 2 tutuklama

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğüne geçen yıl bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu terör saldırısında keşif ve öncülükte kullanılan GSM hatlarını temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Ağustos 2016'da Emniyet Müdürlüğüne yönelik bombalı araçlı saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda keşif ve öncülükte kullanılan GSM hatlarını temin eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanmıştı. AA