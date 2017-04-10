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Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 11 askerden 4'ü tutuklandı.

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Elazığdaki FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 askerden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesi ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 5 Nisan'da gözaltına alınan aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 11 asker, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen diğer şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 Nisan'da kent merkezi ile Palu ve Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2'si üsteğmen, 5'i astsubay, 4'ü er olmak üzere 11 asker gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: Elazığ, FETÖ operasyonu, tutuklama
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