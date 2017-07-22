Elazığ'da zincirleme trafik kazaları: 5 yaralı

Aslan Karataş (58) idaresindeki 23 KC 217 plakalı servis minibüsü, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Özdal Kınaş (43) yönetimindeki 23 LV 823 plakalı otomobile çarptı.
Hızını alamayarak orta refüje çıkan minibüs, önündeki trafik lambası direğini devirdikten sonra Hasan Fırat (46) idaresindeki tuğla yüklü 23 AC 360 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Yaralanan sürücü Karataş ile yanında bulunan oğlu Yahya Karataş (23), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kovancılar ilçesinde ise İzzet Yıldız (45) idaresindeki 23 K 0904 plakalı kamyon ilçe çıkışında sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 P 0594 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra hızını alamayarak önüne çıkan sürücüsü belirlenemeyen biçerdöverle kafa kafaya çarpıştı.
Yaralan sürücü Yıldız (46) ile Cüneyt (39) ve Yusuf Yıldız (12), 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.