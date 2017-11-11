Elazığ'da zehir tacirlerine tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince önceki gün uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli ve daha sonra yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 350 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabancı ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirilmişti.