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Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 60 gözaltı

Elazığ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığda uyuşturucu tacirlerine operasyon: 60 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, Elazığ merkezli Malatya, Diyarbakır ve Bingöl illerinde düzenlenen operasyonda ise "torbacı" olarak tabir edilen 21 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 134 uyuşturucu hap, 337 gram metamfetamin ve 1 kilo 865 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 21 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Elazığ, uyuşturucu operasyonları
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