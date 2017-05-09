Elazığ'da uyuşturucu satıcısına 8 yıl hapis cezası

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık B. Bilekli ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Bilekli, uyuşturucu ticareti yapmadığını savunarak, "Cezaevindeyken eşim vefat etti. Bu nedenle mağdurum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savcı mütalaasında, sanığın uyuşturucu satmak suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.