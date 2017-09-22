Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adresleri ile otomobillerinde yapılan aramada ise 1 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 5 gram metamfetamin maddesi ile "fişek" diye tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.