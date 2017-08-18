Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.

Pertek yolu Aydıncık köyü göl kıyısında park halinde bulunan araçta dedektör köpeği ''Şimşek'' yardımıyla yapılan aramada bagajda gizlenmiş 11 paket içerisinde 8 kilo 304 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araçta yakalanan 2 şüpheli ile olayla ilgili olduğu tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.