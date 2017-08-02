  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ'da üç aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

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Elazığda trafik kazası: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Elazığ'da Derviş Hasan Kaya (64) idaresindeki 23 HL 977 plakalı kamyonet, Asri Mezarlığı kavşağında Veysel Barış (25) yönetimindeki 23 LF 043 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Alaaddin Gerboğa'nın (45) kullandığı yabancı plakalı bir otomobil de söz konusu kamyonete çarptıktan sonra savrularak refüje çıktı.

Kazada, sürücü Kaya ve Gerboğa'nın yanı sıra Gerboğan'ın kullandığı otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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