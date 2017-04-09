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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Elazığda trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kekliktepe mevkisinde Diyarbakır istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 FU 396 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırıma ve elektrik panosuna çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilin elektrik panosuna çarpmasından dolayı bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Yapılan çalışmanın ardından, bölgedeki elektrik kesintisi giderildi.

Etiketler: Elazığ, trafik Kazası
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