Elazığ'da trafik kazaları: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen traktör, şarampole devrildi.

Kazada, şoför ile traktördeki Zekiye (28), Özlem (27) ve Yiğit Efe Parmaksız (6) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Asri Mezarlığı Kavşağında ise Mustafa Zengin (29) idaresindeki 23 AB 732 plakalı yolcu otobüsü, Hasan Özger (41) yönetimindeki 23 FZ 742 plakalı kamyonet ile Olcay Demiroğlu (28) idaresindeki 23 P 1971 plakalı otomobilin çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralanan bir kişi ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yeni Mahalle Şirin Sokak'ta meydana gelen kazada da Meral Erdem (37) idaresindeki 01 FY 973 plakalı otomobil, önce 23 BH 381 plakalı otomobile, ardından da yoldan geçen bir yayaya çarptı.

Kazada araç sürücü Erdem ile henüz kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.