Elazığ'da trafik kazaları: 1 ölü, 9 yaralı

Elazığ'da iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl karayolunun Kovancılar ilçesi Yarımca köyü kavşağında henüz sürücüsünün adı belirlenemeyen yolcu minibüsünün tekerinin patlaması sonucu takla attı.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye giderken hayatını kaybetti
Öte yandan aynı yerde karşı yönden gelen otomobil, sürücüsünün kazayı fark edip ani fren yapması sonucu kayarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Adul Aksoy otomobilin kapısının açılması sonucu araçtan düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Aksoy'un kalp hastası olduğu tedavi için Bingöl'den ailesiyle Fırat Üniversitesi Hastanesine gittiği belirtildi. AA