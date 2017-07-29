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Elazığ'da trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

Elazığ'da meydana gelen 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Elazığda trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

Ailesiyle birlikte tatil için Çanakkale'den Elazığ'a gelen Numan E. (42) idaresindeki 59 YF 318 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun 30. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki müstakil bir evin bahçesine girdi.

Önüne çıkan ağaçları deviren otomobil, iki ağacın kökleri arasına sıkıştı ve yan vaziyette havada asılı kaldı.

Araçtaki 4 kişi, ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Mikail Kutluk yönetimindeki 06 DU 4078 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun Koçkale köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Kutluk ile Gülsen Ceviz (41), Nagihan Kutluk (20) ve Rıdvan Yusuf Çelik (12) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mikail Kutluk, Fırat Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Elazığ, kaza
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