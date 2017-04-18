  • 18 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.696
    EURO 3.941
  • BIST 90777.9
    ALTIN 152.818
Buradasınız : » » Elazığ'da toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

Elazığ'da toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü mühimmat bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Elazığda toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaleti Yayladere gücüne bağlı Karakoçan grubunda bulunan teröristlerin muhtemel saldırılarda kullanacağı mühimmatı gizlediği bilgisine ulaştı.

Karakoçan ilçesine bağlı Yücekonak köyü Hemonun Kömü mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma timleri, toprağa gömülü 3 antitank roketatar mühimmat, anti personel roketatar ve 5 roketatar sevk fişeği ele geçirdi.

Jandarmanın bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. AA

Etiketler: Elazığ, karakoçan, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER