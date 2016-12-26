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Elazığ'da terör operasyonu: 8 tutuklama

Elazığ'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

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Elazığda terör operasyonu: 8 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik operasyonda geçen hafta gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.AA

Etiketler: Elazığ'da terör operasyonu, 8 tutuklama
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