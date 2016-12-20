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Elazığ'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Elazığ merkez ile Karakoçan ve Kovancılar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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Elazığda terör operasyonu: 11 gözaltı

Elazığ merkez ile Karakoçan ve Kovancılar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında merkez ile Karakoçan ve Kovancılar ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel yayın, örgüt elebaşı ve örgüt mensuplarının olduğu çok sayıda fotoğraf, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkıdan çevirme tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. AA

Etiketler: Elazığ, terör operasyonu
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