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Elazığ'da sağanak

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde, etkili sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, evleri su bastı.

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Elazığda sağanak

Elazığ'da üç gündür etkili olan yağmur, günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde ve Elazığ-Bingöl karayolunda bulunan bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Birikinti nedeniyle bazı araçlar suda mahsur kaldı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, mahsur kalan araçları kurtardı. Su birikintilerinin oluştuğu noktalara ise iş makineleriyle müdahale edilerek biriken sular tahliye etti.

Yağış nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Su birikintisi dolayısıyla çökme tehlikesi bulunan bir ev belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım esnasında jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bölgede incelemelerde bulundu.

Belediye ekiplerince çökme tehlikesi bulunduğu için evi yıkılan Ahmet Güzel, yaptığı açıklamada, doluyla birlikte aşırı yağıştan dolayı ana kanalizasyon şebekesi tıkanınca yağmur sularının sel şeklinde bulundukları mahalleye geldiğini söyledi.

Güzel, "Yağmur suları mahallenin evlerine ve bahçelerin içine kadar doldu. Bizim de gördüğünüz gibi AFAD ve itfaiye ekipleri evi basan suyu tahliye ediyorlar. Zaten benim evim de sel geldiği için sular altında kaldı. Evim kerpiç olduğu için tedbir amaçlı ölüme sebebiyet vermesin diye yıkmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Otomobiliyle bir süre su birikintisinde kalan Erhan Kocagül de çevrede biriken sular nedeniyle otomobilinin çalışmadığını ve mağdur olduğunu ifade etti.

Etiketler: Elazığ, sağanak, sel
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