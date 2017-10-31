Elazığ'da PKK'lı terörist teslim oldu

Alınan bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edilen Kadir Batmaz (25), silahsız ve teçhizatsız olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA