Elazığ'da PKK'lı terörist teslim oldu

Alınan bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edilen Kadir Batmaz (25), silahsız ve teçhizatsız olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.
Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'lı bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edilen Kadir Batmaz (25), silahsız ve teçhizatsız olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.
Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA