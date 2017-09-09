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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Elazığda minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Selahattin Gür idaresindeki 23 M 0111 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Çayda Çıra Kavşağı altgeçidi yakınında, ara sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Aytaç Naz'ın kullandığı 40 AY 874 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, korkuluklarına çarptığı altgeçidin duvarında asılı kaldı.

Kazada, sürücüler Gür ve Naz ile 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangın ihtimaline karşı kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza sonrası kapanan yolda araçların geçişi polis ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.

Etiketler: Elazığ, minibüs
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