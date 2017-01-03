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Elazığ'da karbonmonoksit gazı can aldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

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Elazığda karbonmonoksit gazı can aldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 aylık evli çift yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 4 ay önce evlenen güvenlik korucusu Ramazan (32) ve eşi Yasemin Aktaş'tan (28) haber alamayan komşuları ve yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, Aktaş çiftini evde hareketsiz yatarken buldu.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk incelemede, Aktaş çiftinin mangal içindeki kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Ramazan ve Yasemin Aktaş'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.Cenazelerin, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ilçeye gönderileceği öğrenildi.

Etiketler: zehirlenme, soba gazı, Elazığ, 2 ölü
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